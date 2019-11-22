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مصر

اليوم.. ختام مشاركة السياحة فى منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:05 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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تختتم اليوم، وزيرة السياحة، مشاركتها في منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum المنعقد بالصين.

ويعد هذا المنتدى منصة سنوية تحظى بمشاركة مجموعة مختارة من قادة القطاعين العام والخاص، ويشارك فيه 500 من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية في مجال الأعمال والاقتصاد والتكنولوجيا.

ويتضمن المنتدى عقد مجموعة من الحلقات النقاشية الهامة لوضع حلول للمشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات جذرية في القوى الاقتصادية والصراعات المتعلقة بمستقبل التجارة والاستثمار، حيث تشكل هذه التحديات المشهد العالمي للأجيال القادمة، مما يؤكد أهمية تعزيز الحوار المثمر والتعاون بين القادة من مختلف القطاعات، كما يتضمن العمل على وضع خطة للانتقال إلى اقتصاد عالمي مزدهر وشامل من خلال مشاركة أعلى المستويات في الحكومات المختلفة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وأكدت الوزيرة أن الأنظار تتجه بقوة نحو مصر والإنجاز الملموس الذي حققه قطاع السياحة، وأنها ستستعرض خلال منتدي بلومبيرج للاقتصاد الجديد الجهود المبذولة التي أدت إلى تحقيق إيرادات سياحية غير مسبوقة خلال العام المالي 20182019؛ والتي سجلت زيادة بنسبة 28% لتصل الى 12،6 مليار دولار، محققة أعلى إيرادات في تاريخ قطاع السياحة فى مصر، كما تأتي المشاركة في إطار إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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