"جهاز العبور": رفع 500 عينة صرف من مخرجات المصانع

كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، عن سير العمل بمحطة مياه الشرب بالعبور بشكل منتظم، موضحًا أن المحطة تغذي مدن "السلام، والنهضة، والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق".



وفى ذلك السياق، صرحت الدكتورة صفاء حجاج، المشرف العام على شبكة مياه الشرب والصرف الصناعي لجهاز العبور، أنه تم رفع عدد 500 عينة صرف من مخرجات المصانع بالمدينة، للاطمئنان على عملية سير العمل بمحطات المياه بـ6 مدن.



وأوضحت المشرف العام على شبكة مياه الشرب، قيام عدد من المصانع بتركيب وحدات معالجة للأنشطة المختلفة للحفاظ على شبكات الصرف بالمدينة، وجاري متابعة باقي المصانع لتصبح مدينة العبور مدينة صديقة للبيئة.