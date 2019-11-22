ضبط مصنع "سناكس" بدون ترخيص فى أبو النمرس

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في الكشف عن مصنع لتصنيع المقرمشات "سناكس" دون ترخيص بمنطقة أبو النمرس.



كانت وردت معلومات لمباحث التموين بالجيزة تفيد قيام "محرم. م. ع. خ" 40 سنة، صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المقرمشات (سناكس) بدون ترخيص بدائرة مركز أبو النمرس.



وانتقلت قوة أمنية من مباحث تموين الجيزة ومفتشي الأغذية وتم تفتيش المصنع فعثر على 31 شيكارة معبأة "ذرة مجروشة"، 71 شيكارة معبأة مكسبات طعم و17 كيس معبأ سناكس و52 برنيكة معبأة أكياس عصائر و460 كرتونة معبأة سناكس.



تم تقنين الإجراءات وتحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلي النيابة العامة للتحقيق.