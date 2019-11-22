جولة تفقدية لمشروعات الصرف والرى بالمنيا الجديدة (صور)

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمدينة المنيا الجديدة، رافقه فيها المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز المدينة.



وتفقد مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خلال الجولة، جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وفي مقدمتها مشروع محطة المعالجة، والإسكان الاجتماعي، وأعمال الزراعة، وتطوير الطرق.



وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الثنائية للصرف الصرف الصحي بطاقة 20 ألف متر مكعب يومًا كمرحلة أولى يناير المقبل، حيث يتم استخدام مياه محطة المعالجة الثلاثية في ري الزراعات بالمدينة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ شبكة الري للمدينة بالكامل، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ شبكة الري بالتزامن مع محطتي المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف.



وأوضح رئيس الجهاز أنه جاري أعمال تطوير وتوسعة الطرق القائمة وتطوير تقاطعات المداخل والطرق وتجميل الميادين، كما يجرى الآن تنفيذ استكمال ازدواج الطريق الصحراوي.



من جانبه، شدد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطرق لتتناسب مع المرحلة القادمة من عمر المدينة، فى إطار زيادة الاستثمارات بالمدينة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، مشيدًا بنسب الإنجاز بمشروع محطة المعالجة وأعمال الزراعة بالمدينة.