تأهيل "جهاز العاشر" للحصول على شهادة الأيزو للمرة الثانية

صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تأهيل جهاز المدينة للحصول على شهادات الأيزو للمرة الثانية على التوالي، حيث تم تأهيل الجهاز للحصول على شهادة الأيزو ٤٥٠٠١ في مجال السلامة والصحة المهنية، وشهادة الأيزو ٩٠٠١ في مجال نظم إدارة الجودة، مشيرًا إلى أن الجهاز ينتظر الآن إجراءات منحه تلك الشهادات.



وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه يجري الانتهاء من أعمال تأهيل معمل اختبار المواد بجهاز المدينة للحصول على شهادة الأيزو 9001 في مجال المعامل، فضلًا عن تأهيل معمل محطة مياه الشرب للحصول على شهادة الأيزو 9001، أيضًا في مجال المعامل.



وتجري أعمال التأهيل، تحت إشراف الدكتور أحمد الشحات من الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.