تفاصيل تحريات المباحث فى سقوط شاب من الطابق الخامس بالهرم

أجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بمنطقة الهرم.



وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عدم وجود شبهة جنائية في حادث سقوط شاب من الطابق الخامس بمنطقة كفر الجبل بالهرم، وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الضحية اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، وأنه كان يشعر بحالة إعياء قبل الحادث.



وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب الضحية يدعى "عبد الرحمن. م"، سقط من الطابق الخامس، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.