الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل تحريات المباحث فى سقوط شاب من الطابق الخامس بالهرم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
طباعة
أجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بمنطقة الهرم.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عدم وجود شبهة جنائية في حادث سقوط شاب من الطابق الخامس بمنطقة كفر الجبل بالهرم، وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الضحية اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، وأنه كان يشعر بحالة إعياء قبل الحادث.

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب الضحية يدعى "عبد الرحمن. م"، سقط من الطابق الخامس، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

التصريح بدفن جثة ربة منزل ورضيعها دهسهما قطار بالمنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من علاء مبارك على "وفاة سوزان"

منذ حوالي 15 ساعة

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

منذ يوم

سوزان مبارك فى العناية المركزة

الصور

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

فحص ١٨٢٤ طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

image description

جولة مفاجئة لرئيس مركز ساحل سليم على قطاعات أسيوط الخدمية

image description

"الأوقاف" تكلف بفرش مسجد خاتم المرسلين بسخا في كفر الشيخ

image description

ختام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات بـ"زراعة الغربية" (صور)

الأكثر قراءة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

سوزان مبارك "تريند على تويتر" بعد شائعة عن وفاتها

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

أيام زمان

اقتربت من الموت في إحداها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

عقار جديد يخفف آلام الصداع النصفي

أسباب آلام الظهر المستمر

دراسة: التهاب المفاصل يصيبك بأمراض خطيرة

مضغ "اللبان" بعد الطعام يمنع تسوس الأسنان

الرئيس نيوز

النائب العام لوكلائه: أرغب فى توثيق ثقة النيابة العامة بالشارع المصرى

"كاف" يعلن نظام جديد للتأهل لمونديال الأندية٢٠٢١

علاء مبارك: "أخبار وفاة والدتي كاذبة"

جدل على السوشيال ميديا بسبب شائعة وفاة "سوزان مبارك"

منوعات

نصائح لعدم تأثير الهاتف على نومك سلبيًا

احذر.. ألعاب الأطفال بها مواد ضارة

عوامل تساعد طفلك على التخلص من العقبات النفسية

أطباء يحذرون من استخدام "لحاف الريش"

كشكول

"أولادنا في عنينا" تجري كشوفات طبية لطلاب 31 مدرسة

وكيل تعليم سوهاج يشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى الطلاب العلمي

بالصور.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يقذفون أنفسهم داخل النيران

طالبة الإسماعيلية بـ" 100راجل".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

إسلام سياسي

هجوم إخواني على المقاول الأجير "ملهوش لازمة وانحرف.. وإخوان لندن لا منهم ولا كفاية شرهم لدعمهم محمد علي"

القصة الكاملة لتحركات المنظمات الحقوقية الإخوانية التحريضية ضد مصر

هجوم سلفي على خالد الجندي بسبب تصريحاته عن السحر

الإرهابية تتعاقد مع شركة أمريكية جديدة للتحريض ضد مصر بملفات حقوقية مفبركة

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

بحضور شاكر.. شعراء الفيوم يجتمعون في حب محمد عبد المعطي

ثقافة الإسكندرية تناقش إساءات التربية وتأثيرها على الأبناء

بمؤتمر شعر العامية.. انطلاق ندوة "شهادات عن خالد الصاوي" (صور)

لقاء ثقافي عمالي بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك