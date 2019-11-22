جولة تفقدية للمشروعات السكنية بمدينة "ناصر" غرب أسيوط

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، وكان برفقته المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز المدينة، ومعاون رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات المختلفة.



وتفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خلال الجولة، طريق الهضبة الرئيسي بطول ٢٢ كم، والذي يعتبر من أهم شرايين التنمية للمدينة، خاصة وأنه يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي بطول ٣٩ كم، مرورًا بمدينة أسيوط الجديدة ومدينة أسيوط الأم وحتى مدينة ناصر ومطار أسيوط، موفرًا مسافة ٢٧ كم عن المسار القديم.



كما تفقد "طلعت" أعمال مشروعات البنية الأساسية بالمدينة من خطوط مرافق ومحطة مياه وخطوط ناقلة عملاقة ومأخذ المياه على النيل، بالإضافة إلى تفقد مواقع مشروعات الإسكان بالمدينة، حيث تجول بموقع مشروع سكن مصر الذي يتضمن١٤٤٠ وحدة سكنية جاهزة و1200 وحدة أخرى جاري تنفيذها، كما تجول بمشروع الإسكان الاجتماعي والذي بلغت الوحدات المنفذة به نحو ١٥٨٤ وحدة.



كما تفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمدينة، ومنها المشروعات السياحية والتعليمية، والتي يساهم وجودها في سرعة تنمية المدينة وجذب المواطنين للإقامة بها، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين بجهاز المدينة في تنفيذ المشروعات المختلفة، بالإضافة إلي حسن التعامل مع المستثمرين لجذب الاستثمارات لهذه المدينة الواعدة.