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حوادث

بسبب إفشاء أسرار المنزل.. ربة منزل تعذب نجلة زوجها حتى الموت

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل طفلة زوجها بعد تعذيبها حتى الموت.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة تزوجت من موظف بالحي منذ عدة أشهر وخلال تلك الفترة اعتادت على ضرب طفلة زوجها "رقية.م.م" 6 سنوات بسبب نقل الطفلة لأسرار المنزل إلى الجيران، واعترفت المتهمة أثناء استجوابها أمام العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أنها فوجئت بجاراتها تعلمن عددا من أسرار منزلها خاصة خلافاتها مع زوجها، حيث كانت تخبرهن الطفلة أن والدها يتعدى بالضرب على زوجته، بالإضافة إلى إخبارهن أنها رأت والدها يمارس العلاقة الحميمية مع زوجته.

وأضافت المتهمة أنها انتابتها حالة من الغضب بسبب أفعال الطفلة وانهالت عليها بالضرب بعصا خشبية وقامت بـ"عضها" وأثناء ضربها سقطت الطفلة على الأرض وارتطمت رأسها بالحائط ما أدى إلي وفاتها، فاتصلت بوالدها وأخبرته أن ابنته أصيبت أثناء لعبها فنقلها الأب إلى المستشفى، إلا أن الأطباء شكوا في وفاتها، فأبلغوا الشرطة وألقي القبض عليها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد بوصول طفلة جثة هامدة إلى المستشفى وبها آثار تعدى وضرب، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أن السيدة تزوجت من والد المجنى عليها في فترة زمنية من 3 إلى 6 أشهر ماضية، وكانت تتشاجر مع الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات بسبب قيامهما بنقل أسرار المنزل أمام الجيران.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن السيدة قامت بالتعدى بالضرب على الطفلة ورطمت رأسها في الحائط مما أدى إلى مصرعها في الحال، فقامت بالاتصال بزوجها الذي يعمل موظفا بالحي وأخبرته ان ابنته لقيت مصرعها أثناء لهوها.

وعند عودة الزوج ونقل الطفلة إلى المستشفى تبين أنها لقيت مصرعها بعد تعذيب زوجة أبيها لها، حيث ظهرت آثارا للتعذيب والضرب على جسد الطفلة.

وأمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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