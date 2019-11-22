إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد وزوجته زينب فى واقعة استخدام طفلتهما للتربح

قررت نيابة البساتين الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى المتناوي رئيس النيابة، والمستشار أحمد عمران، مدير النيابة إخلاء سبيل الزوجين "أحمد وزينب" بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، لكل منهما، في واقعة إسائتهما لطفلتهما، وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، قد تقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد وزوجته زينب، بعد نشرهما عدد من المقاطع المصورة حول طفلتيهما الرضيعة إيلين، كانت وسيلتهما لجني أرباح طائلة من "يوتيوب" و"السوشيال ميديا" بشكل عام، ما أوقع الثنائي في أزمة مع رواد "السوشيال ميديا"، بسبب ما وصفوه بـ"استغلال الطفلة للتربح"، فضلا عن "الإيذاء".



وأثار أحمد وزوجته زينب، موجة من السخط، بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشرا فيديوهات لمولودتهما وهي تبكي.



وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديم بلاغ للنائب العام، يتهم الزوجين بالإساءة لطفلتهما وتعريضها للخطر، مؤكدة أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى، بشأن الإساءة للطفلة وتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل، ودفعهم لإبلاغ نجدة الطفل، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.