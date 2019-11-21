أسباب آلام الظهر المستمر

تندرج آلام الظهر ضمن المتاعب الصحية الشائعة حيث قال جراح العظام الألماني أكسيل كلاين إن آلام الظهر لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بأسلوب الحياة الخاطيء ومنها ما يتعلق بالأمراض.

وأوضح كلاين أن الأسباب المتعلقة بأسلوب الحياة الخاطيء تتمثل في قلة الحركة والجلوس لمدة طويلة والبدانة ووضعيات الجسم الخاطئة ورفع الحمولات بشكل خاطيء.

أما الأسباب المرضية لآلام الظهر فتتمثل في الانزلاق الغضروفي وهشاشة العظام، كما قد يكون سبب الآلام نفسيًا كالتوتر النفسي الشديد والاكتئاب.

وشدد كلاين على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار آلام الظهر لمدة طويلة أو إذا كانت شديدة للغاية مع وجود قيود حركية. ويتم علاج الآلام بناء على السبب، الذي يحدده الطبيب.

ويمكن تجنب آلام الظهر من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والحرص على اتخاذ وضعيات جسم سليمة والبعد عن التوتر.