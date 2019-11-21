انخفاض السكر يؤثر على قيادتك للسيارة

حذرت الجمعية الألمانية للسكري من خطر انخفاض مستوى السكر بالدم أثناء القيادة؛ حيث يتسبب انخفاض مستوى السكر في ضعف الانتباه والتركيز وتدهور القدرة على الرؤية، ومن ثم يرتفع خطر وقوع حادث.

ولتجنب هذا الخطر، يتعين على مرضى السكري قياس نسبة السكر بالدم قبل قيادة السيارة، مع مراعاة تكرار القياس كل 3 ساعات في رحلات القيادة الطويلة.

ومن المهم أيضا اصطحاب كربوهيدرات مناسبة كالجلوكوز أو عصير فاكهة لمواجهة انخفاض السكر على وجه السرعة.