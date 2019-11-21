كردي يترشح لرئاسة اتحاد الكرة في هذه الحالة.. ومجدي عبدالغني: لم أحسم موقفي

قال الكابتن مجدي عبدالغني، عضو اتحاد الكرة السابق، إنه لم يحسم موقفه بعد من الترشح في انتخابات اتحاد كرة القدم، ولن يحدده إلا بعد أن يرى من سيخوض الانتخابات.



وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، في برنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الناس بتعرف تكسب ثقة الجمعية العمومية، والجمعية العمومية عارفة الناس من سنوات طويلة، وتعرف شخصيتها، وأنها تقدر تخدم الأندية".



من ناحيته، قال مهيب، إن كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أخبره أنه سيترشح على رئاسة الاتحاد، في حال لم يخوض المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، الانتخابات.

