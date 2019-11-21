وزير النفط العراقي يرجح تسلم 250 ألف برميل يوميا من كردستان العام المقبل

رجح ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي مساء اليوم الخميس، أن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية سومو العام المقبل في إطار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020.



وقال وزير النفط العراقي -في مقابلة مع قناة العهد الفضائية "طلبت اليوم من الكادر المتقدم بوزارة النفط الاتحادية التهيؤ لاستلام 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان، ضمن الموازنة العامة للعراق للعام 2020 اعتبارا من مطلع العام المقبل بعد تفاهمات مع حكومة الإقليم".



وأضاف "يوم الأحد المقبل سيصل وفد وزاري من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد؛ للتباحث مع الحكومة الاتحادية حول مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل".



وأكد "أن موقفنا حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 واضح بشأن الحقوق والالتزامات مع الإقليم.. وهو موقفنا الرسمي ولن نتنازل عنه في موازنة عام 2020".



وقال "إن الحكومة الاتحادية لم تستلم قطرة نفط واحدة من إقليم كردستان خلال العام الحالي".



وذكر الوزير العراقي "اذا لم نستلم هذه الكميات من الإقليم سوف يحرم العراق منها، وأن إنتاج حقول الإقليم للشهر الماضي بلغ 440 ألف برميل يوميا".



وأوضح "أن سعر برميل النفط المقترح في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل سيكون 56 دولارا للبرميل الواحد".



وبشأن المظاهرات التي تشهدها البلاد، قال "إن المظاهرات حدثت لأسباب طبيعية ومشروعة، وأنا مع التظاهرات شريطة أن تكون منظمة، ويجب على الحكومة أن تحترم كل المطالب والاعتراضات التي يرفعها الشعب، وعلى الحكومة القيام باستبيانات لمعرفة مطالب الشعب".



وقال "ليس من الصحيح أن يؤدي التظاهر إلى حرق دوائر الدولة" مشيرا إلى أن"المظاهرات في ساحة التحرير ليس عليها إشكال".