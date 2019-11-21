الناتو يتسلم واحدة من خمس طائرات استطلاع مسيرة

تسلم حلف شمال الأطلسي "ناتو" أولى طائراته الخمس الجديدة المسيرة والمخصصة لعمليات الاستطلاع، وتم تسليم الطائرة في جزيرة صقلية الإيطالية.



وهبطت الطائرة التي يصل طولها إلى 15 مترا وهي من إنتاج شركة نورثروب الأمريكية اليوم الخميس في مطار سيجونيلا العسكري في جزيرة صقلية بعد طيران استمر 22 ساعة متصلة، وحيث ستتمركز طائرات الناتو المسيرة في قاعدتها المركزية هناك.



وذكرت الحكومة الألمانية، أن تكاليف هذه الطائرات وصلت مؤخرا إلى 3. 1 مليار يورو.



وتتحمل ألمانيا ثلث هذه التكاليف تقريبا وتعتزم إرسال أكثر من 132 جنديا من الجيش الألماني "بوندسفير" للمشاركة فيما يسمى "قوة النيتو أيه جي إس"، ويتمركز 122 من هؤلاء الجنود في سيجونيلا.



يندرج تصنيع هذه الطائرات تحت منظومة "بي إل كيه 40 جلوبال هوك الأمريكية" إلا أنها سيتم تعديلها لتوائم مطالب حلف الناتو.



وتستطيع هذه الطائرات التحليق على ارتفاع 3. 18 كيلومترا في الجو، والاستمرار في الطيران حتى 32 ساعة في الطلعة الواحدة.



ومن المتوقع أن تقوم هذه الطائرات بطلعات فوق أفغانستان مثلا حيث تقوم قوات الناتو بتدريب قوات الأمن الأفغانية التي ما تزال هدفا للهجمات هناك.