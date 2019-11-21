الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو يتسلم واحدة من خمس طائرات استطلاع مسيرة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:31 م
الناتو
الناتو
وكالات
طباعة
تسلم حلف شمال الأطلسي "ناتو" أولى طائراته الخمس الجديدة المسيرة والمخصصة لعمليات الاستطلاع، وتم تسليم الطائرة في جزيرة صقلية الإيطالية.

وهبطت الطائرة التي يصل طولها إلى 15 مترا وهي من إنتاج شركة نورثروب الأمريكية اليوم الخميس في مطار سيجونيلا العسكري في جزيرة صقلية بعد طيران استمر 22 ساعة متصلة، وحيث ستتمركز طائرات الناتو المسيرة في قاعدتها المركزية هناك.

وذكرت الحكومة الألمانية، أن تكاليف هذه الطائرات وصلت مؤخرا إلى 3. 1 مليار يورو.

وتتحمل ألمانيا ثلث هذه التكاليف تقريبا وتعتزم إرسال أكثر من 132 جنديا من الجيش الألماني "بوندسفير" للمشاركة فيما يسمى "قوة النيتو أيه جي إس"، ويتمركز 122 من هؤلاء الجنود في سيجونيلا.

يندرج تصنيع هذه الطائرات تحت منظومة "بي إل كيه 40 جلوبال هوك الأمريكية" إلا أنها سيتم تعديلها لتوائم مطالب حلف الناتو.

وتستطيع هذه الطائرات التحليق على ارتفاع 3. 18 كيلومترا في الجو، والاستمرار في الطيران حتى 32 ساعة في الطلعة الواحدة.

ومن المتوقع أن تقوم هذه الطائرات بطلعات فوق أفغانستان مثلا حيث تقوم قوات الناتو بتدريب قوات الأمن الأفغانية التي ما تزال هدفا للهجمات هناك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. "البترول" تصدر حركة تنقلات جديدة

منذ أقل من ساعتين

التصريح بدفن جثة ربة منزل ورضيعها دهسهما قطار بالمنوفية

منذ أقل من ساعة

أول رد من علاء مبارك على "وفاة سوزان"

منذ حوالي 11 ساعة

أشرف زكى ينفى وفاة هادى الجيار

الصور

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

فحص ١٨٢٤ طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

image description

جولة مفاجئة لرئيس مركز ساحل سليم على قطاعات أسيوط الخدمية

image description

"الأوقاف" تكلف بفرش مسجد خاتم المرسلين بسخا في كفر الشيخ

image description

ختام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات بـ"زراعة الغربية" (صور)

الأكثر قراءة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

سوزان مبارك "تريند على تويتر" بعد شائعة عن وفاتها

أول رد من علاء مبارك على "وفاة سوزان"

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

أيام زمان

اقتربت من الموت في إحداها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

نصائح للاهتمام بمفاصلك

دراسة: اضطراب الطعام لدى الحامل يعرضها للولادة المبكرة

"خطورة الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية".. ندوة بشمال سيناء

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

الرئيس نيوز

"كاف" يعلن نظام جديد للتأهل لمونديال الأندية٢٠٢١

علاء مبارك: "أخبار وفاة والدتي كاذبة"

جدل على السوشيال ميديا بسبب شائعة وفاة "سوزان مبارك"

مصادر: منع الزيارة عن سوزان مبارك في العناية المركزة

منوعات

احذر.. ألعاب الأطفال بها مواد ضارة

عوامل تساعد طفلك على التخلص من العقبات النفسية

أطباء يحذرون من استخدام "لحاف الريش"

"عمره 9 سنين".. قصة أصغر خريج في العالم

كشكول

"أولادنا في عنينا" تجري كشوفات طبية لطلاب 31 مدرسة

وكيل تعليم سوهاج يشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى الطلاب العلمي

بالصور.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يقذفون أنفسهم داخل النيران

طالبة الإسماعيلية بـ" 100راجل".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

إسلام سياسي

هجوم إخواني على المقاول الأجير "ملهوش لازمة وانحرف.. وإخوان لندن لا منهم ولا كفاية شرهم لدعمهم محمد علي"

القصة الكاملة لتحركات المنظمات الحقوقية الإخوانية التحريضية ضد مصر

هجوم سلفي على خالد الجندي بسبب تصريحاته عن السحر

الإرهابية تتعاقد مع شركة أمريكية جديدة للتحريض ضد مصر بملفات حقوقية مفبركة

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

بحضور شاكر.. شعراء الفيوم يجتمعون في حب محمد عبد المعطي

ثقافة الإسكندرية تناقش إساءات التربية وتأثيرها على الأبناء

بمؤتمر شعر العامية.. انطلاق ندوة "شهادات عن خالد الصاوي" (صور)

لقاء ثقافي عمالي بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك