3 سيناريوهات أمام نتنياهو بعد اتهام المدعي الإسرائيلي له بالرشوة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن بيان المدعي العام الإسرائيلي بتوجيه اتهامات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجرد اتهامات في مراحلها الأولى، موضحًا أنه ركز على قضايا الرشوة واستغلال النفوذ وأغفل قضايا أخطر وأهم.



وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، أن الاتهامات التي تم توجيهها اليوم إلى نتنياهو مقدمة أولية لقائمة اتهامات قد تطول، وهي لا تعني التعجل بصدور حكم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو بدء التحقيقات الخاصة وصدور حكم قضائي، فالأمر لا زال في المرحلة الأولى.



ولفت إلى أن توقيت البيان يأتي بعد فشل رئيس تكتل أزرق أبيض، بني جانتس، في تشكيل حكومة وطنية.



ورأى أستاذ العلوم السياسية، أن ما يجري هو محاولة التعجيل بإخراج نتنياهو من المشهد السياسي، والوصول إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة.



وأوضح أن تكتل الليكود ربما يُضحي بنتنياهو، وربما يذهب رئيس الوزراء إلى الرئيس الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة يطلب عفوا عاما مقابل الخروج من الساحة السياسية برغم الحديث عن قوة نتنياهو وتمسك التكتل به.



وأشار إلى أن السيناريوهات السياسية ستسبق السيناريوهات القضائية، مضيفا أن نتنياهو لديه العديد من الحيل التي يستطيع أن يستغلها خلال الأيام المقبلة، إلا أن هناك أطراف أخرى في المعادلة مثل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، الذي ربما سيكون الرابح، وربما ستلتف حوله القوى السياسية، وإذا استطاع جمع القوى السياسية حوله فسنكون أمام حكومة ضيقة وضعيفة وستسقط في أول اختبار لها مع تمرير مشروع الموازنة.



وأشار فهمي، إلى أن بيان المدعي العام الليلة يحمل سيناريوهات كثيرة، وهي رسالة سياسية قبل أن تكون رسالة قضائية، مؤكدًا أن نتنياهو لن يخرج من المشهد بسهولة، والدولة الإسرائيلية عاجزة عن التعامل مع حالة نتنياهو الذي تحول إلى حالة داخل المجتمع الإسرائيلي.



ورجح أستاذ العلوم السياسية، أن يتبع نتنياهو المسار الثاني عبر نقل الجمهور الإسرائيلي إلى مواجهة أخرى في الإقليم، وربما يلجأ إلى سيناريوهات تسخين قطاع غزة ولبنان وسوريا، وقد بدأها منذ أيام، مشيرًا إلى أن نتنياهو سيستخدم كل الأوراق بهدف البقاء في موقعه والتأكيد على أنه أقوى من جنرالات تكتل "أزرق أبيض".



