الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيوخ الأمريكي يقر قانون موازنة مؤقتة لـ4 أسابيع

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، على مشروع قانون لإقرار موازنة مؤقتة مدتها 4 أسابيع، وهو ما يضمن عدم توقف مؤسسات الحكومة الاتحادية عن العمل بسبب نفاد مخصصات الإنفاق العام حتى 20 ديسمبر المقبل.

ورفع المجلس مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه ليدخل حيز التطبيق. ومن المقرر تصديق الرئيس على القانون قبل انتهاء العمل بقانون الإنفاق الحالي في منتصف ليل اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجلس الشيوخ وافق على قانون الإنفاق العام بأغلبية 74 عضوا مقابل معارضة 20 آخرين، بعد موافقة مجلس النواب على المشروع يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية 231 صوتا مقابل 192 صوتا.

وأضافت بلومبرج أن هذا الإجراء المؤقت أصبح ضروريا بسبب فشل الكونجرس في تمرير مشروع الموازنة السنوية للحكومة الاتحادية قبل بدء العام المالي الحالي أول أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي أصبح معتادا في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي والبيت الأبيض والكونجرس ككل حول بنود الموازنة.

يأتي ذلك فيما يواصل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس مفاوضاتهم بشأن مشروع الموازنة الاتحادية.

ويتعلق الخلاف بين الجانبين بشأن مخصصات الأمن الداخلي لأنها تتضمن طلب الرئيس ترامب تخصيص 9 مليارات دولار لتمويل مشروع الجدار على حدود المكسيك، وهو ما سيكون على حساب مخصصات أخرى في الموازنة الاتحادية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 3. 1 تريليون دولار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

نفاد تذاكر مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي إفريقيا للشباب

منذ حوالي 11 ساعة

جريمة بالقطامية.. أب يذبح ابنته بمساعدة نجله

منذ حوالي 12 ساعة

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

منذ ساعة و نصف

سوزان مبارك "تريند على تويتر" بعد شائعة عن وفاتها

الصور

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

فحص ١٨٢٤ طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

image description

جولة مفاجئة لرئيس مركز ساحل سليم على قطاعات أسيوط الخدمية

image description

"الأوقاف" تكلف بفرش مسجد خاتم المرسلين بسخا في كفر الشيخ

image description

ختام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات بـ"زراعة الغربية" (صور)

الأكثر قراءة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

سوزان مبارك "تريند على تويتر" بعد شائعة عن وفاتها

أول رد من علاء مبارك على "وفاة سوزان"

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

أيام زمان

اقتربت من الموت في إحداها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

نصائح للاهتمام بمفاصلك

دراسة: اضطراب الطعام لدى الحامل يعرضها للولادة المبكرة

"خطورة الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية".. ندوة بشمال سيناء

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

الرئيس نيوز

النائب العام لوكلائه: أرغب فى توثيق ثقة النيابة العامة بالشارع المصرى

"كاف" يعلن نظام جديد للتأهل لمونديال الأندية٢٠٢١

علاء مبارك: "أخبار وفاة والدتي كاذبة"

جدل على السوشيال ميديا بسبب شائعة وفاة "سوزان مبارك"

منوعات

احذر.. ألعاب الأطفال بها مواد ضارة

عوامل تساعد طفلك على التخلص من العقبات النفسية

أطباء يحذرون من استخدام "لحاف الريش"

"عمره 9 سنين".. قصة أصغر خريج في العالم

كشكول

"أولادنا في عنينا" تجري كشوفات طبية لطلاب 31 مدرسة

وكيل تعليم سوهاج يشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى الطلاب العلمي

بالصور.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يقذفون أنفسهم داخل النيران

طالبة الإسماعيلية بـ" 100راجل".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

إسلام سياسي

هجوم إخواني على المقاول الأجير "ملهوش لازمة وانحرف.. وإخوان لندن لا منهم ولا كفاية شرهم لدعمهم محمد علي"

القصة الكاملة لتحركات المنظمات الحقوقية الإخوانية التحريضية ضد مصر

هجوم سلفي على خالد الجندي بسبب تصريحاته عن السحر

الإرهابية تتعاقد مع شركة أمريكية جديدة للتحريض ضد مصر بملفات حقوقية مفبركة

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

بحضور شاكر.. شعراء الفيوم يجتمعون في حب محمد عبد المعطي

ثقافة الإسكندرية تناقش إساءات التربية وتأثيرها على الأبناء

بمؤتمر شعر العامية.. انطلاق ندوة "شهادات عن خالد الصاوي" (صور)

لقاء ثقافي عمالي بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك