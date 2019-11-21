اقتربت من الموت في إحداها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

في حياة فيروز الكثير من الأفلام، وفي هذه الأفلام الكثير من الحكايات، ومنها ما كتبته مجلة الشبكة في عددها رقم 771 بتاريخ 2 نوفمبر لسنة 1970 عن مواقف لفيروز مع السينما، ومنها كالتالي..



- في أحد مشاهد فيلم "سفربرلك" كان عليها أن تودع عبده، وهي تركض إلى حافة الوادي، وعندما بدأ تصوير المشهد اندفعت فيروز تركض، وصرخ عاصي برعب "ستوب.. ستوب"، وتوقفت فيروز فجأة، ونظرت لتجد نفسها على حافة خطوة واحدة من وادٍ سحيق ولو خطت خطوة واحدة لانتهى كل شئ.



- في فيلم "بياع الخواتم" كان المشهد يدور حول ركوبها لحمار وتمشي به مع مجموعة من الناس يركبون الحمير أيضا، وكلما ركبت فيروز الحمار وقف تماما كأنه أصبح تمثالا من الصلب، ويضطر المخرج إلى قول "ستوب"، حتى أعيد المشهد كثيرًا جدًا.



- في فيلم "بنت الحارس" أخذ عاصي فيروز ليدربها على إطلاق النار، فسبقت التلميذة أستاذها، وراحت تصيب الأهداف بدقة، ومنها الأهداف الطائرة، فيما فشل عاصي في إصابة أهدافه، وهبط الظلام على فيروز وعاصي وأختها هدى، ورفض عاصي الرجوع للبيت ليثبت لفيروز أنه أمهر منها وأن تنتظر حتى يصيب كل أهدافه.



