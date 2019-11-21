الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أطفال أمريكا يُقتلون في إطلاق نار بالمنازل أكثر من المدارس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:12 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أظهرت دراسة نشرتها اليوم الخميس جماعة (إيفري تاون)، المعنية بفرض قيود على حيازة السلاح، أن ثلاثة من كل أربعة أطفال ومراهقين أمريكيين قتلوا في حوادث إطلاق نار جماعي خلال السنوات العشر الماضية كانوا ضحايا للعنف المنزلي وتوفوا عموما في بيوتهم.

وبينما يؤرق الآباء الأمريكيين شبح إطلاق النار في المدارس، مثلما حدث في مذبحة نيوتاون بولاية كونيتيكت وباركلاند بولاية فلوريدا وأماكن أخرى في أنحاء البلاد، كشفت مراجعة الجماعة لحوادث
إطلاق النار من عام 2009 حتى 2018 عن أن عددا أكبر بكثير من الأطفال لاقوا حتفهم في بيوتهم.

وقالت سارة بيرد شاربز، مديرة الأبحاث في جماعة إيفري تاون "هذه ليست أعمال عنف عشوائية".

وخلص تقرير إيفري تاون، الذي اعتمد على سجلات الشرطة والمحاكم إضافة إلى تقارير وسائل الإعلام، إلى أن 54 في المئة من عمليات إطلاق النار الجماعي شملت استهداف منفذ العملية لأحد أفراد أُسرته
أو لشريك حميم وقتله.

وقُتل في المجمل 1121 شخصا في 194 عملية إطلاق نار جماعي خلال السنوات التي شملتها الدراسة، وكان ثلث الضحايا من الأطفال أو المراهقين.

ووجدت الدراسة أن نحو ثلثي كل عمليات إطلاق النار الجماعي وقعت بالكامل داخل المنازل.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

سوزان مبارك فى العناية المركزة

منذ حوالي 11 ساعة

جريمة بالقطامية.. أب يذبح ابنته بمساعدة نجله

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل اتهام فتاة لوالدها وشقيقها بالتعدى عليها جنسيًا فى الشروق

منذ حوالي 3 ساعات

"النت مش هيقطع تاني".. "الفضاء المصرية" تكشف مزايا "طيبة 1"

الصور

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

فحص ١٨٢٤ طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

image description

جولة مفاجئة لرئيس مركز ساحل سليم على قطاعات أسيوط الخدمية

image description

"الأوقاف" تكلف بفرش مسجد خاتم المرسلين بسخا في كفر الشيخ

image description

ختام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات بـ"زراعة الغربية" (صور)

الأكثر قراءة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

سوزان مبارك "تريند على تويتر" بعد شائعة عن وفاتها

أول رد من علاء مبارك على "وفاة سوزان"

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

أيام زمان

اقتربت من الموت في إحداها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

نصائح للاهتمام بمفاصلك

دراسة: اضطراب الطعام لدى الحامل يعرضها للولادة المبكرة

"خطورة الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية".. ندوة بشمال سيناء

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

الرئيس نيوز

النائب العام لوكلائه: أرغب فى توثيق ثقة النيابة العامة بالشارع المصرى

"كاف" يعلن نظام جديد للتأهل لمونديال الأندية٢٠٢١

علاء مبارك: "أخبار وفاة والدتي كاذبة"

جدل على السوشيال ميديا بسبب شائعة وفاة "سوزان مبارك"

منوعات

احذر.. ألعاب الأطفال بها مواد ضارة

عوامل تساعد طفلك على التخلص من العقبات النفسية

أطباء يحذرون من استخدام "لحاف الريش"

"عمره 9 سنين".. قصة أصغر خريج في العالم

كشكول

"أولادنا في عنينا" تجري كشوفات طبية لطلاب 31 مدرسة

وكيل تعليم سوهاج يشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى الطلاب العلمي

بالصور.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يقذفون أنفسهم داخل النيران

طالبة الإسماعيلية بـ" 100راجل".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

إسلام سياسي

هجوم إخواني على المقاول الأجير "ملهوش لازمة وانحرف.. وإخوان لندن لا منهم ولا كفاية شرهم لدعمهم محمد علي"

القصة الكاملة لتحركات المنظمات الحقوقية الإخوانية التحريضية ضد مصر

هجوم سلفي على خالد الجندي بسبب تصريحاته عن السحر

الإرهابية تتعاقد مع شركة أمريكية جديدة للتحريض ضد مصر بملفات حقوقية مفبركة

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

بحضور شاكر.. شعراء الفيوم يجتمعون في حب محمد عبد المعطي

ثقافة الإسكندرية تناقش إساءات التربية وتأثيرها على الأبناء

بمؤتمر شعر العامية.. انطلاق ندوة "شهادات عن خالد الصاوي" (صور)

لقاء ثقافي عمالي بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك