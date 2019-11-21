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عالم

المكسيك تتخذ إجراءات مشددة لمواجهة العنف ضد النساء

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:09 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي اليوم اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة
العنف ضد النساء.


وقالت رئيسة بلدية العاصمة كلاوديا شاينباوم في بيان لها اليوم إن المشكلة ستصبح بهذا الإعلان أكثر ظهورا للعيان.

وأضافت شاينباوم قائلة: "كل شخص في هذه المدينة يجب أن يقول كفى، انتهى"، مشيرة إلى أنها سوف تقدم مشروع قانون في إطار هذا الإجراء لوضع سجل عام يطلع الكل فيه على أسماء أصحاب الجرائم الجنسية.

وقالت شاينباوم إنها ستتخذ كل ما في وسعها لكي تشعر النساء والفتيات بحريتهن وأمنهن.

وتقول البيانات الرسمية للعاصمة إن الشهور الستة الأولى من العام الجاري شهدت مقتل أكثر من 150 امرأة في المدينة، أربعون منها تمت بوازع قتل النساء - أي بسبب انتمائهن للجنس الناعم.

كما تفيد البيانات أنه تم الإبلاغ عن 527 استغاثة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأضافت شاينباوم أن حالات الاغتصاب ارتفعت بين أكتوبر 2018 ونظيره من العام الجاري بنسبة 10 %، ويرجع السبب في ذلك أيضا إلى أن المدينة عينت العديد من المحاميات لتوفير الاستشارات القانونية للنساء ودعمهن خلال الإبلاغ عما تعرضن له من اعتداء.

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