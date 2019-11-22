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بالأسماء.. إصابة 10 عمال فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 10 عمال، الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلى نفق أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: "حمادة حسن نصر 25 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، حسن أحمد عبد الحليم 50 سنة، مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيسر، أحمد بكري حمدان 18 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، هيثم جمال محمد 35 سنة، مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس حوالى 4 سم، حمادة كامل عبد الغنى، 30 سنة، مصابا باشتباه نزيف داخلى بالبطن، أحمد عبد الراضي عبد الله 32 سنة، مصابا بخلع بالكتف الأيسر مع جروح قطعية بفروة الرأس، محمد خضر 13 سنة مصابا باشتباه نزيف بالمخ، مصطفى عيد درويش 35 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، محمد جمعة كامل 25 سنة، مصابا بسحجات وكدمات شديدة بالجسم، محمود محمد أحمد 19 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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