فرج عامر يخاطب رئيس النواب لمناقشة إقرار مدونة السلوك البرلماني

خاطب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بضرورة فتح باب المناقشة لإقرار مدونة السلوك البرلماني التي تقدم بها.



وقال عامر في تصريحات صحفية له، إنه رغم مضي أربعة أدوار انعقاد، فإن المجلس حتى الآن لم يقر مدونة السلوك، رغم تقدم أكثر من نائب بمقترح في هذا الشأن، لافتا إلى أهمية المدونة لضبط سلوك النواب.



وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن أحكام اللائحة الداخلية للمجلس أقرت بوجود مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بإحكام اللائحة وتعتبر جزءا منه، وتكون ملزمة للأعضاء.



وأضاف أنها لم تدرج فى الجلسة العامة ولم يتم اتخاذ أى إجراء بشأنها، لذا "أذكر بمدونة السلوك نظرا لاحتياجنا الشديد للعمل بها فى هذا التوقيت تحديدا".