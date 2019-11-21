مشيرة خطاب: جهود الوفد المصري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف مُقدرة

أشادت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقًا، بالوفد المصري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، قائلة، إن ما فعله الوفد المصري بجنيف مُقدر، ويتطلب المزيد من الجهد الفترة المقبلة.



وأضافت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن مناخ مراجعة ملف مصر في مجال حقوق الانسان، كان محترما جدًا، و99% من المداخلات كانت توجه الشكر للحكومة المصرية.



وأوضحت أن مصر ليس لديها ما تخفيه، وقامت بالرد على كافة المداخلات، متابعة: "مش كل المدخلات كانت على هوانا، وردينا على كافة المداخلات بصورة مختصرة".



وأشارت إلى أن أسئلة تركيا وقطر عن وضع حقوق الإنسان كانت سياسية؛ حيث طالبت بالتحقيق في وفاة محمد مرسي.

