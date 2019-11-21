محاولة دهس لقوات الاحتلال في ميناء أشدود وإصابة سيدة

حاول سائق تنفيذ محاولة دهس بالسيارة مساء اليوم الخميس، لعدد من أفراد الأمن بدولة الاحتلال الإسرائيلي في ميناء أشدود.



وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العربية، أن قوات الأمن نجحت في تحييد السائق على الفور وهو الآن في حالة حرجة.



وأكدت الصحيفة، أن امرأة أصيبت بإطلاق نار خلال الحادث وهي في حالة حرجة الآن وفاقدة للوعي وتم نقلها إلى مستشفى أسوتا.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة الحادث، وإذا ما كان أحد أفراد المقاومة الفلسطينية من قام به.

