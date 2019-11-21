بعد كلمة الرئيس اللبناني.. متظاهرون يقطعون طريقا ببيروت

طالب متظاهرون الرئيس اللبناني ميشال عون، من أمام القصر الجمهوري، بالدعوة لاستشارات نيابية ملزمة.



وعقب كلمة للرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة ذكرى استقلال لبنان، قطع محتجون طريق الرينغ في بيروت، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.



وكان الرئيس اللبناني قد حثّ في كلمته القضاء على القيام بعمله في محاربة الفساد، داعيا المتظاهرين إلى الحوار وتحديد مطالبهم.



وتعهد الرئيس اللبناني بأن يقف "سدا منيعا وسقفا فولاذيا" لحماية القضاء، مشددا على أن الفساد "بات يهدد البلاد واقتصادها".



ونبّه عون إلى أن تأخر البت في القضايا المرتبطة بالفساد في لبنان، يعطي رسالة خاطئة، فيبدو بمثابة تشجيع غير مقصود للفاسدين.



وأكد أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل الأزمات التي يعانيها لبنان، محذرا مما وصفه بـ"التفلت" في الخطاب وسط المحتجين، في إشارة إلى الانتقادات التي يوجهها الغاضبون للطبقة الحاكمة.