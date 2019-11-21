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رئيس "ماعت": المجتمع الدولي لديه ثقافات مغايرة للمجتمع المصري

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:32 م
أيمن عقيل
أيمن عقيل
رباب الأهواني
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قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة قامت بإنشاء تحالف مصري لمناهضة عقوبة الإعدام في عام 2007، متابعا: "عندما طالبت بالحد من عقوبة الإعدام قامت جماعة الإخوان والأصوليين في مصر باتهامي بأني من المفسدين في الأرض، وطالبوا بتطبيق حد الحرابة علي، واليوم يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام".

وأضاف"عقيل"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن المجتمع الدولي لديه ثقافات مغايرة للمجتمع المصري، موضحا أنهم يطلبون إلغاء عقوبة الإعدام من أجل تطبيق مبدأ "الحق في الحياة"، بالإضافة إلى ثقافته عن زواج المثليين، والمجتمع المصري لا يمكن أن يقبل هذا الأمر.

وتابع: "المجتمع الدولي مش فاهم، ومحتاج حد يفهمه".

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