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عالم

لماذا قطعت إيران الانترنت؟.. ترامب يكشف «جرائم طهران» في الاحتجاجات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:24 م
ترامب
ترامب
وكالات
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات الإيرانية، متهما إياها بـ"التستر على ما يجري من موت ومأساة" من خلال قطع الإنترنت، أثناء الاحتجاجات المندلعة في المدن الإيرانية مؤخرا.

وكتب ترامب تغريدة على حسابه في "تويتر" قائلا: "لقد أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام أغلق منظومة الإنترنت لديهم بالكامل، حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الرهيب الذي يحدث داخل البلاد".

وأضاف ترامب: "هم (النظام الإيراني) يريدون صفر شفافية، معتقدين أن العالم لن يعلم عن الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!".

وكانت "منظمة العفو الدولية"، قالت الثلاثاء، إن عدد القتلى بين صفوف المتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في إيران ضد رفع أسعار البنزين بلغ 106 أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أن عدد القتلى قد يكون أكبر بكثير، فيما تتحدث بعض التقارير عن مقتل 200 شخص.

من جانبها، اعتبرت الحكومة الإيرانية كل التقارير التي لم تؤكدها حول عدد القتلى جراء الاحتجاجات في البلاد "تخمينية وغير موثوقة"، واصفة معطيات "منظمة العفو الدولية" حول الموضوع بالمفبركة.

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