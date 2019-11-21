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سياسي جزائري: نؤمن بأهمية الانتخابات كآلية لإدارة الأزمة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:23 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور سليمان أعراج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، إن الجزائريين عبروا عن متطلباتهم بالشوارع بصورة حضارية صُنعت استثنائيا من خلال انتخابات حضارية ديمقراطية ستؤدي لرئيس ديمقراطي يحكم البلاد ويتكفل بالمطالب والاحتياجات الجزائرية.

وأضاف "أعراج" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "العرب في أسبوع" المذاع على فضائية "TeN"، أن الجميع مؤمن بأهمية الانتخابات كآلية لإدارة الأزمة وللخروج منها لصناعة رئيس توافقي، وهناك القليل من الشعب الجزائري لا يتوافقون مع المسعى الديمقراطي وهم لا يشكلون الأغلبية أو التوجه العام للدولة.

وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، أن الحملات الانتخابية التي بدأت في أسبوعها الأول كانت أكثر هدوءا ولم يسجل فيها أية خروقات أو تجاوزات سوى عدد من الحالات المنفردة التي لا تؤثر على المشهد العام.

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