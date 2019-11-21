دعم 52 مركز شباب بهدف تنفيذ الأنشطة بالقليوبية

اعتمد الدكتور محمود الصبروط، وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، دعم 52 مركز شباب على مستوى المحافظة بإجمالي ١٦٩٠٠٠ جنيه، وذلك بعد تقدم بعض الهيئات الشبابية والرياضية بطلبات لدعمها ماليا لمساعدتها في تنفيذ الأنشطة.



كلّف الصبروط اللجنة المشكلة من (وكيل المديرية للرياضة، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، مدير إدارة الشئون المالية، مدير إدارة الهيئات الشبابية) لتقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت في حاجة المراكز للدعم.



وقال الصبروط فى تصريحات صحفية إن مراكز شباب التي استفادت بالدعم هي (بتمدة، جزيرة بلي، ميت الحوفيين، سندنهور، فرسيس، عزبة نجيب، كفر طحلة، كفر أبو ذكري، كفر الأربعين، منشأة دياب، كفر العرب، الحسانية، شبرا هارس، الناصرية، كفر الحدادين، كفر علوان، نامول، الدير، امياي، الصفا، الصالحية، كفر العمار، كفر الجمال، سندوة، سرياقوس، عزبة عبد الرحمن عبد المغني، كفر الربعيين، ٢٤ يوليو، كفر حمزة، الشقر، كفر عامر، كفر عزب غنيم، كفر الولجا، كفر رجب، كفر الحبش، زاوية النجار، صنافير، كفر الدير، الشيخة سالمة، الشيخ سند، القلزم، كفر طحوريا، الجبلاوي وعمر، الحرية والسماع، سندبيس، اجهور الصغرى، قرنفيل، شلقان، والبرادعة).



أشار إلى أن ذلك يأتي للتاكيد على دور مراكز الشباب فى تحقيق الأهداف المنوط بها تقديم خدمات وأنشطة أفضل للمترددين من النشء والشباب، برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية.