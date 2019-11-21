توفيق عكاشة: صدامات شديدة في تونس والسودان خلال الفترة المقبلة

توقع الإعلامي توفيق عكاشة، حدوث صدامات شديدة في تونس والسودان، خلال الفترة المقبلة.



وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "أتوقع مزيدا من الدماء في العراق".



وسبق أن توقع عكاشة باشتعال الأحداث في لبنان، في أبريل من هذا العام، كما حذر من بحور دم في العراق، وتقسيم العالم العربي إلى دويلات بعد الحرب العالمية الثالثة، التي يتوقع حدوثها في حال لم يفق العرب قبل منتصف عام 2020.

