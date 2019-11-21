"الجيزة" تزيل تعديات حرم الطريق الدائري بالعياط

أعلنت محافظة الجيزة تنظيم عدة حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف واسترداد أراضى الدولة.



وتمكنت مدينة العياط من شن حملات فورية لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدى لها بنطاق المدينة، بناءً على تعليمات محافظ الجيزة.



وأشارت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنه تم شن حملة بقيادة رئيس مدينة العياط محمود زين العابدين أسفرت عن إزالة التعدى على حرم الطريق الدائرى الإقليمى بناحية برنشت وإزالة مبان مخالفة وتعدي على أملاك الدولة، وهدم سور بالمهد، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وعقد المهندس محمود فوزى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، المشرف على المدن، اجتماعًا مطولًا برؤساء المدن والمراكز، بحث خلاله حصر الأراضي المعتدى عليها وكيف يتم استردادها من خلال تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.