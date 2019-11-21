عطل فني يتسبب فى إلغاء بعض رحلات الخطوط الجوية البريطانية

ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش آيروويز"، بعض الرحلات الجوية لطائرات الشركة؛ إثر حدوث مشكلة فنية.



وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية الليلة الخميس، وفقا لبيان صادر عن الشركة- أن المشكلة الفنية أدت إلى حدوث اضطراب في حركة سفر عدد محدود من الركاب، مؤكدة أن فريقا من الفنيين يقومون في الوقت الراهن ببذل قصاري جهدهم؛ من أجل إصلاحه.



وأضاف البيان: "أن الشركة قامت بإعادة حجز مقاعد أخرى لبعض الركاب، فضلا عن حجز أماكن بالفنادق لمن عجز منهم عن مواصلة رحلاته كما هو مقرر"، معربة عن أسفها للعطل، وأن إصلاحه سوف ينتهي خلال ساعات؛ لتعود حركة الطيران في وقت لاحق اليوم إلى طبيعتها.



وكانت شركة الطيران البريطانية قد تعرضت لعطل في نظام الكومبيوتر في شهر أغسطس الماضي، أدى إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية.