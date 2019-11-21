أيمن عقيل: أثبتنا بالدليل أن الاختفاء القسرى أكذوبة اخترعها الإخوان

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه تم الإثبات بالدليل أن الاختفاء القسري أكذوبة اخترعتها الجماعة الإرهابية.



وأضاف "عقيل" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج لحالات الاختفاء القسري في العالم وهي ليست مختفية.



وذكر أن العديد من الحالات التي تدعي الجماعة الإرهابية اختفاءها قسريا موجودة في تنظيم داعش الإرهابي ويتم تدريبهم على حمل السلاح في سيناء لقتل الشباب المصري.



