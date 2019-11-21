محدش يسألني.. أول ظهور لحسين فهمي مع زوجته السابعة

شارك الفنان حسين فهمي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 برفقة زوجته السابعة.



وداعب حسين فهمي، الصحافة أثناء دخوله على السجادة الحمراء برفقة زوجته والتي تبدو قريبة من سنة، وطالبهم بعدم طرح أي أسئلة عليه.



وكانت رنا القصيبي، زوجة حسين فهمي، قد قامت برفع دعوى خلع ضده استمرت في المحاكم لمدة 3 سنوات.



وعلى الرغم من عدم تصريح حسين فهمي، عن زواجه الجديد أو الحديث عنه لم يتم الكشف عن أي معلومات تخص زوجته الجديدة إلى الآن.



يذكر أن حسين فهمي، تزوج من قبل 6 مرات، كانت الأولى من السيدة نائلة محمود وأنجبا معا محمود ونيرة، ثم تزوج الفنانة ميرفت أمين وأنجبا منها منة، وبعدها تزوج نينا ابنة أحد السفراء السابقين، ثم تزوج من خبيرة الكمبيوتر هالة فتحي، وبعدها تزوج بالفنانة لقاء سويدان، ثم كانت آخر زيجة معلنة له بالسيدة رنا القصيبي.

