سياسي لبناني: كل الخيارات السلبية مفتوحة لتطور الأزمة اللبنانية

علق جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، على آخر تطورات الأزمة اللبنانية، قائلا، "إن هناك عملا دؤوبا لتشكيل الحكومة، حتى ترضي كافة الأطراف من الحراك الشعبي للطبقة السياسية، ولكن ما زالت تلك الجهود تصطدم بعوائق كثيرة، كما أنه من المتوقع أن تظل الأزمة على حالها بدون وجود حلول ومخارج أخرى إلا بحكومة جديدة لإرضاء كافة الفرقاء.



وأضاف "علم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العرب في أسبوع" المذاع على فضائية "TeN": "أن الحكومات التي تم تشكيلها كانت حكومات للوحدة الوطنية، وشاركت فيها كافة الأطراف، وهو ما يتوافق مع النظام السياسي اللبناني القائم على اعتبارات مذهبية وطوائفية بشكل توافقي".



وتابع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني: "كل الخيارات السلبية مفتوحة لتطور الأزمة اللبنانية"، مؤكدا أنه لا يوجد حتى الآن حوار بين من يمثل الحراك والسلطة المخولة بتشكيل الحكومة.

