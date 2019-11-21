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محافظات

محافظة القاهرة: إزالة 9 عقارات و5 مصانع بعزبة المدابغ

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:43 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قال أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الحنوبية، إنه تم اليوم الخميس هدم 9 عقارات و5 مصانع غراء و3 محال بمنطقة عزبة المدابغ.

أضاف فؤاد، في تصريحات الخميس، أنه تم إخلاء 8 عقارات من السكان منهم 14 أسرة مستحقة وتم تسكينهم ببدر و22 أسرة غير مستحقة عند زاويهم، لافتًا إلى أنه تمت الأعمال تحت إشراف اللواء علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة، بمعاونة الإدارات المعنية بالحى.

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