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حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة اختطاف أجنبي وطلب فدية 100 ألف دولار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:40 م
جريدة الدستور
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أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس ٥ أشخاص لاختطافهم أجنبيا، وطلب فدية ١٠٠ ألف دولار، ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن البداية عندما تبلغ لقسم أول مدينة نصر بغياب أجنبي الجنسية "33 سنة مندوب مبيعات مقيم بفندق"، عقب خروجه من الفندق محل إقامته بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط مباحث القاهرة عن تحديد مرتكبي الواقعة عدد 5 "سن 46 مقيم، بمزرعة ملكه بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية -شقيق الأول "مقيم بذات المزرعة ملك الأول، وشريك بها"- زوج شقيقة الأول "سن 43 مقيم بذات المزرعة ويعمل بها - زوج نجلة الأول "سن 42 مقيم بذات المزرعة ويعمل بها"- عامل "مقيم العريش بشمال سيناء".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة ملك المتهم الأول والكائنة بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين الأول والثالث حال تواجدهما بالمزرعة، والعثور على المجني عليه موثوق اليدين والقدمين بسلاسل حديدية داخل غرفة بمبنى ملحق بالمزرعة.

وبسؤال المجني عليه قرر بسابقة حضوره للبلاد بغرض السياحة وتعرفه على المتهم الثاني من خلال أحد أصدقائه أجنبي الجنسية، وبتاريخ الواقعة اصطحبه كل من المتهم الثاني والخامس من الفندق محل إقامته واستقلوا سيارة ملاكى بدعوى التنزه إلا أنه فوجئ بقيامهما باقتياده عنوة إلى المزرعة المشار إليها واحتجازه بها عقب ربطه وتوثيقه بالحبال بالاشتراك مع باقي المتهمين ومساومة شقيقه لدفع مبلغ 100 ألف دولار كفدية؛ لإطلاق سراحه واتهمهم باختطافه واحتجازه.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما جاء بأقوال المجني عليه أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وأقرا بوجود خلافات مالية بين المتهم الثاني والصديق المشترك بينه والمجني عليه في مجال الاتجار بالملابس المهربة، بمنطقة القنطرة شرق بالإسماعيلية، فعقدوا العزم على اختطاف المجني عليه بالتواطؤ مع صديقه واحتجازه بالمزرعة ومساومة أهليته على دفع مبلغ الفدية.

وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (ملاكي ماركة تويوتا كورولا - ملكه)، تولت النيابة العامة التحقيق.

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