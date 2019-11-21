«شغل سيما».. إخصائي نفسي: أعراض انسحاب المخدرات في الأفلام «فشنك»

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن الإدمان يتخذ أشكالا متعددة، حيث لا يشترط أن يكون الإدمان مقتصرا على المخدرات وإنما قد يشمل إدمان الإنترنت أيضا.



وأضاف "جمعة"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، أن أعراض انسحاب المخدر من جسم المتعاطي التي تظهر في الأفلام مبالغ فيها.



وأوضح أن علاج الإدمان متاح وسهل وبالمجان من قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان، وفي سرية تامة، حيث يمكن للمدمن أن يتصل على الخط الساخن للصندوق على الرقم 16023، ويتم توجيهه قرب مركز له، مشيرا إلى أن عدد المراكز المتخصصة في علاج الإدمان تبلغ 23 مركزا على مستوى الجمهورية.

