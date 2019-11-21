ضبط "قهوجي" بحوزته سلاح ناري وذخائر في المعصرة

تمكن رجال مباحث المعصرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، من ضبط قهوجي أثناء بيعه سلاح ناري، وطلقات وذخائر بكورنيش النيل وتحرر محضر بالواقعة.



البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصرة، بتمكن الرائد كريم عبد العاطى معاون قسم المعصرة، من ضبط "محمود.ح"، 28 سنة، ومقيم بمنشأة ناصر، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12م، وذخائر، وطلقات، أثناء بيعه لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.



وحاول المتهم الهرب ومغافلة رجال الأمن، ولكن تم القبض عليه، وبمواجهته أمام اللواء محمد الشرقاوي، رئيس قطاع الجنوب، وأقر بحيازته للسلاح الناري، بغرض الاتجار والحصول على مبلغ مالي، بناءً على اتفاق سابق.



وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.