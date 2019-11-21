حبس تاجرى عملة لحيازتهما 3 ملايين جنيه سودانى و300 ألف جنيه مصرى

أمرت نيابة الساحل، بحبس تاجرى عملة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة 2 مليون و900 ألف جنيه سوادنى و300 ألف جنيه مصرى داخل 3 جوالات بكمين الساحل، كما أمرت بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.



كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، قد ألقت القبض على تاجرى عملة بحوزتهم 2 مليون و900 ألف جنيه سوادنى و300 ألف جنيه مصرى داخل 3 جوالات بكمين الساحل، وحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالساحل، بتمكن من ضبط"م. ع. ع" 54 سنة مدرس، و"ي. م. ش" 51 سنة، صاحب معرض أدوات منزلية، أثناء استقلالهما السيارة رقم 506867 ملاكى الغربية ماركة اسبرانزا تيجو سوداء اللون موديل 2013م "ملك وقيادة الثاني".



وعثر بداخلها على 3 جوال بداخلهم مبلغ مالي اثنان مليون ومائة ستة وتسعون ألف وستمائة وخمسون جنيه سوداني، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما لاستبدال المبلغ المضبوط بالعملة المصرية من أحد الأشخاص "ع. خ. ص" مالك شركة بمنطقة الملك الصالح ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة نظير مبلغ مالى 300 ألف جنيه مصرى وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.