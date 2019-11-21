مي عمر تكشف رحلة أغرب فستان من دبي إلى «القاهرة السينمائي».. «اتعذّب»

اختارت الفنانة مي عمر، لإطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فستانا ضخم من تصميم المصمم مايكل سنكو، من اللون التركواز.



وكشفت مي عمر، خلال تصريحاتها لبرنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، عن تفاصيل تحركاتها الصعبة بالفستان، والذي احتاجت لمساعدة من شخصين حتى تستطيع الدخول إلى السجادة الحمراء، مؤكدة أنه رغم هذا الجهد والتعب إلا أنه يستحق.



وأكدت أن الفستان لكي يتم نقله من دبي، والتي عرض فيها الأسبوع الماضي خلال أحد عروض الأزياء، واجه العديد من الصعوبات، ومنها أنه لم يكن هناك حقيبة كبيرة تتحمله فتم صناعة صندوق كبير خصيصًا له لوضعه فيه.

