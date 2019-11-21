قسد تتهم تركيا بارتكاب جريمة حرب في ريف كوباني

قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، إن تركيا ارتكبت مجزرة بحق عائلة كاملة من 7 أفراد في ريف كوباني، إلا أن وزارة الدفاع التركية تدعي بأنها قتلت 7 إرهابيين.



وطلب عبدي - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس - الأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) "بتحمل مسؤولية حماية الأطفال من المجازر التركية، داعيا إلى فتح تحقيق علني؛ لوقف عمليات الإبادة، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر.



يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه وسائل إعلام سورية أن طيران الاستطلاع المسير التركي قصف الأحياء السكنية ومنازل الأهالي والسيارات المدنية في قرية قرنفل غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم أطفال، جراء استهداف سيارتهم بصاروخ ووقوع دمار بالمنازل والممتلكات.