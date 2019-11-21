نفاد تذاكر مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أفريقيا للشباب

أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة.



ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة، غدًا الجمعة، في الثامنة مساءً، عبر قناة تايم سبورت الأرضية.



وفي بيان سابق، أهابت الشركة، في بيانها، بالمواطنين التعاون والالتزام بالنظام المتبع، حفاظًا على الأرواح، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.