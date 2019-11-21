سفارتنا في اليابان تُشارك في مراسم إطلاق القمر الصناعي "كيوب سات"

شهد السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، يرافقه الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وأعضاء السفارة والمكتب الثقافي، يوم 20 نوفمبر الجاري، عملية إطلاق القمر الصناعي NARSSCube-1 من داخل المنصة اليابانية (Kibo) من مقر وكالة الفضاء اليابانية JAXA بمدينة تسوكوبا، وبحضور "هيروشي ياماكاوا" رئيس الوكالة.



ألقى السفير كلمة بهذه المناسبة أبرز خلالها اهتمام مصر بتوثيق التعاون مع اليابان في مجال البحث العلمي وتطوير برنامج الفضاء المصري، بما يُساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مُشيرًا إلى دور مصر الرائد على الصعيد الأفريقي في مجال رعاية البحث العلمي والتكنولوجيا، لا سيما في ظل استضافة القاهرة لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الناشئة حديثًا.



من جانبه، وجه الدكتور محمد زهران، الشكر لرئيس وكالة الفضاء "جاكسا" على جهود الوكالة على مدار الأشهر الماضية، وتعاونها المُثمر مع الجانب المصري، وصولًا إلى إطلاق القمر الذي تم تصميمه وصناعته وبرمجته بالكامل بمعرفة علماء مصريين.



والقمر الصناعي NARSSCube-1 يحتوي على تقنية تصوير عالية الجودة، ويستخدم في أغراض البحث العلمي، ويأتي في إطار برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال الفضاء الذي تموله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويتضمن البرنامج إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من نوع "كيوب سات"، تم تصميمها وتنفيذها بالجهود الذاتية المصرية اعتمادًا على مكونات محلية.