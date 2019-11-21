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عالم

بعد اختيار "والي" لرئاسته.. هذه مهام مكتب المخدرات والجريمة الأممي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:48 م
غادة والي
غادة والي
محمد عمر
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، اختيار غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

ويعتبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من المكاتب حديثة النشأة التابع لهيئة الأمم المتحدة، حيث تأسس عام 1997، لتنفيذ العديد من المهام وفق ما أوضح موقع المكتب الالكتروني وهي:

- القيام بدور رائد وعالمي في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية، وتوعية الناس عبر العالم بمخاطر تعاطي المخدرات.

- تعزيز العمل على الصعيد الدولي لمكافحة إنتاج المخدرات غير المشروع والاتجار بها غير المشروع والجريمة المتصلة بالمخدرات.

- وضع مبادرات شملت البدائل في مجال زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة، ورصد المحاصيل غير المشروعة وتنفيذ مشاريع مكافحة غسل الأموال.

- تحسين إجراءات منع الجريمة والمساعدة على إصلاح العدالة الجنائية بغية تعزيز سيادة القانون وتطوير نظم مستقرة ومستدامة للعدالة الجنائية.

- مكافحة الأخطار المتنامية الناتجة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد.

- تقديم المساعدة للدول، بناءً على طلبها، في تصديق وتنفيذ الصكوك القانونية العالمية الاثني عشر لمكافحة الإرهاب.

- يتولى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تشغيل 20 مكتبا ميدانيا في 150 دولة ويقدم موظفوه، الذين يعملون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، بإعداد وتنفيذ برامج لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة مصمَّمة خصيصا لملاءمة احتياجات البلدان المحددة.

- تجهيز الحكومات بأفضل المعدات والوسائل للتعامل مع المخدرات والجرائم والإرهاب والفساد، وزيادة المعرفة حول هذه القضايا في الوكالات والهيئات الحكومية.

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