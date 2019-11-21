صراع طاحن بين أجنحة النظام الإيراني .. هل يسقط حكم "خامنئي"؟ (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على الوثائق الإيرانية التي سربتها مجلة "إنترسبت" الأميركية عن صراع وتنافس بين الاستخبارات الإيرانية وميليشيا فيلق القدس أهم فصائل الحرس الثوري، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة بين أجنحة النظام الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن المجلة استشهدت بحالتين الأولى تتعلق بعمليات اختراق تنظيم "داعش" ومحاربته والثانية تتعلق بالصراع بين الجهازين في ما يخص الشؤون الخارجية.

ولفت التقرير إلى أنه بحسب الوثائق المسربة، فإن الاستخبارات الإيرانية زرعت جاسوسا خلال اجتماعات لميليشيا فيلق القدس مع تنظيم الإخوان في تركيا، وتؤكد الوثائق أن الجاسوس الاستخباراتي هو من رتب اللقاء عام 2014 للاتفاق حول عدة نقاط أهمها استهداف المملكة العربية السعودية.

ونوه التقرير إلى أن إيران تعرف بوجود تشكيلات إدارية موازية للمؤسسات الحكومية وتتبع مباشرة المرشد الإيراني علي خامنئي، وأهم المؤسسات الموازية لوزارة الخارجية الإيرانية هو "فيلق القدس" الجناح الخارجي للحرس الثوري ويدير بشكل أساسي ملف التدخلات العسكرية والأمنية والسياسية في الخارج ولقائده قاسم سليماني مطلق الصلاحيات بمباركة المرشد الإيراني علي خامنئي.



