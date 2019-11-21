سيرين عبدالنور في المؤتمر الصحفي لإطلاق مسلسل "الديفا".. صورة

نظمت الشركة المنتجة لمسلسل "الديفا"، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق المسلسل، الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور.



المسلسل سيتم عرضه أون لاين عبر شبكة "شاهد نت"، وهو عبارة عن ثماني حلقات، كل حلقة تمتد لمدة 8 دقائق فقط، ومن المقرر عرضه يوم 8 نوفمبر.



وتلعب سيرين عبدالنور، في المسلسل شخصية الديفا ريما، والتي كانت شهيرة جدًا وخفتت عنها الأضواء، وأصبحت موجودة فقط على السوشيال ميديا وفي سياق العمل تنضم سيرين عبدالنور لعضوية لجنة تحكيم برنامج مسابقات بمشاركة الفنانة بوسي، والفنان يعقوب الفرحان، عضوي اللجنة أيضًا.



ويكشف المسلسل عن الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة والمتسابقين خلال هذه البرامج.



مسلسل "الديفا"، من بطولة سيرين عبدالنور، والفنانة بوسي، ويعقوب الفرحان.

