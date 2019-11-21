موسكو تحظر بيع الهواتف التي لا تحتوي على برمجيات روسية

تبنى مجلس الدوما الروسي صيغة نهائية للقانون الذي يفرض حظرًا على بيع هواتف لا تحتوي على البرمجيات الروسية.



وقالت قناة "روسيا اليوم"، اليومالخميس - إن القانون سيسري مفعوله في روسيا بعد إقراره من قبل مجلس الاتحاد ويوقعه رئيس البلاد فلاديمير بوتين.



وكان رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الدوما، سيرجي ججغاريف، قد أعد في وقت سابق مشروعًا للقانون الذي يدخل تعديلات في قانون حماية حقوق المستهلكين، موضحًا أن القانون يتيح للروس استخدام البرمجيات الروسية إثر شرائهم للهاتف أو جهاز الكمبيوتر.



وأيدت الحكومة الروسية مبادرة نواب مجلس الدوما بهذا الشأن، لافتة إلى أنها بعد سريان مفعول القانون في يوليو العام المقبل ستعد قائمة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون الذكية الواجب تزويدها بالبرمجيات الروسية الصنع قبل بيعها في روسيا.



كما التزمت الحكومة بتغريم الشركات التي ترفض تركيب البرمجيات الروسية في منتجاتها من 8 آلاف دولار إلى 16 ألف دولار.