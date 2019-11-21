الآلاف يشاركون في مسيرات بكولومبيا وسط تخوفات من اندلاع أعمال عنف

نزل الآلاف من الكولومبيين إلى الشوارع اليوم الخميس، احتجاجا على السياسات الاقتصادية الليبرالية والعنف المسلح، وسط مخاوف حكومية من إمكانية أن تضرب البلاد موجة العنف التي تجتاح دولا أخرى في أمريكا اللاتينية.



وجرت الدعوة إلى المسيرات في مختلف أنحاء البلاد من جانب النقابات العمالية والجماعات التي تمثل الطلاب والمزارعين والنساء والسكان الأصليين والأفراد ذوي الأصول الأفريقية.



ومنعت المظاهرات سير الحافلات في أجزاء من بوجوتا. وترددت أنباء عن وضع حواجز الطرق وحرق المتاريس وأعمال تخريب في بعض المدن.



وتخشى الحكومة المحافظة من إمكانية أن تشهد كولومبيا عنفا مماثلا لذلك في بوليفيا وتشيلي الأكوادور حيث قُتل العشرات من الأشخاص في الاحتجاجات الأخيرة.



وخاطب الرئيس إيفان دوكي مساء أمس الأربعاء الأمة لمناشدتهم السلام.



وفرضت الحكومة إجراءات أمنية مشددة بما في ذلك غلق الحدود الكولومبية ومنح تصاريح للحكام والعمد لإعلان حظر التجوال في مناطقهم.



وجرى نشر أعداد كبيرة من الجنود في بوجوتا.



وتعارض المظاهرات خطط الحكومة لرفع سن التقاعد وخفض الحد الأدنى لأجور الشباب، رغم أن دوكي نفى وجود نوايا مثل هذه.



ويطالب المتظاهرون أيضا بمزيد من التمويل للجامعات والتنفيذ الكامل لاتفاق سلام 2016 المبرم مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك) واتخاذ خطوات أقوى لحماية مقاتليها السابقين وقادتها المجتمعيين الذين قتل المئات منهم على يد الجماعات المسلحة على مدار السنوات القليلة الماضية. وقال الموسيقي ميجيل جيرا 31 عاما "هناك الكثير من الغضب في هذا البلد".



وأضاف جيرا في تصريحات صحفية قبل الانضمام لمظاهرة في بوجوتا: "الحكومة أدارت ظهرها لعملية السلام.. وأنا لا أتفق أيضا مع النظام الاقتصادي حيث أن الشركات الكبيرة هي فقط من يحصل على الدعم من الحكومة".



وقالت المؤرخة كلارا إينيس جيريرو 68 عاما التي على وشك أن تشارك للمظاهرة: "هذا البلد يتفتت".



وترى كلارا أن المظاهرات في كولومبيا لها صلة بتلك في دول أخرى بأمريكا اللاتينية حيث أن "التصدعات بدأت تظهر على النظام الليبرالي الجديد".



وأضافت أن النظام القائم على الدفاع عن "رؤوس الأموال الكبيرة" تسبب في تآكل حقوق العمال وحقوق الإنسان ويواجه "أزمة بدأت تصل لذروتها في كثير من الأماكن".