بكري: واشنطن أظهرت وجهها القبيح ضد مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن واشنطن أظهرت وجهها القبيح ضد مصر، بعد الإعلان عن صفقة عسكرية تعتزم مصر استيرادها من روسيا لشراء طائرات السوخوي 35، وهددت بتوقيع عقوبات إذا تمت الصفقة.



وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون لمصر قرار مستقل، وواشنطن تريد أن تكون هي المصدر الرئيسي للسلاح.



وأردف: "مصر صاحبة القرار الوطني المستقل لن تقبل من أمريكا أو غيرها أي تعليمات".