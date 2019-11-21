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محافظات

إزالة 318 حالة تعدٍ على الأراضي في دسوق

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تمت إزالة 318 حالة تعد على مساحة 75428 م٢ مبانى و11 فدانا و7 قراريط أراضي أملاك دولة وأراضى زراعية، وتنفيذ 43 قرار إزالة أحواش سمكية بفرع نهر النيل، خلال اليوم الثامن على التوالي من الموجة الـ 14 بمركز دسوق تحت إشراف اللواء خالد مرسي، رئيس المركز، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

ووجه طه، باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ14 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مؤكدًا حسم وضع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، حيث تم إدراج حالات بالموجة الـ14، سواء للحالات التي لم يتقدم أصحابها من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا إجراءات التقنين، قائلًا: "لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب تطبيقًا للقانون 144 لسنة 2017م ".

وشدد على رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة "حق الشعب" واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع إنطلاق الموجة بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.

وقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد التي تم قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ25 % من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة؛ ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتى لا تدرج في الموجة الـ14.

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